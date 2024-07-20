В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку: 13 постраждалих

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ДТП сталася вранці 20 липня на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської в Одесі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час руху в напрямку центра Одеси водієві маршрутки раптового стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.

Відомо про 12 пасажирів та водія маршрутки, які звернулися по меддопомогу. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Водія маршрутки перевірять на стан сп’яніння.

Нагадаємо, 19 липня поблизу села Порохня на Хмельниччині зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус.