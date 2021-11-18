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18 листопада 2021, 11:46

На Одещині злодій відрізав курам голови і поранив господаря: йому дали 10 років в'язниці

18 листопада 2021, 11:46
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Фото: iз відкритих джерел
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Біляївський районний суд Одеської області до 10 років в'язниці засудив зловмисника, який важко поранив ножем чоловіка і відрізав голови п'ятьом куркам

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на вирок суду, оприлюднений в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Фігурант-уродженець села Ставкове. Раніше він отримав 4 роки і 1 місяць в'язниці за крадіжку, але вийшов на свободу достроково на початку квітня 2020 року.

У цьому ж місяці він в темний час доби переліз через паркан одного з домоволодінь і зламав замок на двері сараю, в якому господарі утримують курей.

Побачивши птахів, зловмисник вирішив їх вкрасти: почав відрізати птахам голови ножем і складати на підлозі. В цей час його побачила літня господиня і покликала на допомогу сина, який погнався за кинувся бігти злодієм.

На вулиці син пенсіонерки наздогнав фігуранта, а той наніс кілька ударів ножем, яким перед цим різав курей, і зник. Потерпілий отримав важкі травми-проникаючі колото-різані рани черевної порожнини, пошкодження тонкого кишечника і так далі.

На місці події залишилася сумка, в якій була довідка фігуранта про звільнення з в'язниці. У документі були вказані його анкетні дані, що допомогло розшукати підсудного.

Суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, замаху на крадіжку (обезголовлені кури залишилися в сараї) і засудив до 10 років позбавлення волі.

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