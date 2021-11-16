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16 листопада 2021, 14:22

Вперше в Україні дали реальний тюремний термін за гомофобію

16 листопада 2021, 14:22
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні суд оголосив перший реальний термін за напад на ґрунті ненависті через гомофобію. Йдеться про побиття двох чоловіків у Львові в липні 2021 року. За це нападнику дали 4,1 роки в'язниці

Про це пише RegioNews з посиланням на громадську організацію "Інсайт".

Група нападників напала на поета Сергія Савіна і музиканта Максима Вербу, тому що ті здалися їм схожими на геїв. Чоловіків побили, забрали у них гаманець і телефон.

Згодом правоохоронці затримали чотирьох причетних до злочину. Один з них вже отримав 4 роки в'язниці умовно. Другому нападнику 15 листопада з урахуванням попередньої судимості оголосили 4,1 року реального терміну.

Звинувачення висунули за статтею 296 статті Кримінального кодексу України — хуліганство.

Однак в обвинувальному акті вказали гомофобний мотив злочину.

Львів суд гомофобія

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