09:11  18 ноября
За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек
12:35  18 ноября
Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег
11:15  18 ноября
Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2021, 11:46

На Одесчине вор отрезал курицам головы и ранил хозяина: ему дали 10 лет тюрьмы

18 ноября 2021, 11:46
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Беляевский районный суд Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорил злоумышленника, который тяжело ранил ножом мужчину и отрезал головы пятерым курицам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Фигурант – уроженец села Ставковое. Ранее он получил 4 года и 1 месяц тюрьмы за кражу, но вышел на свободу досрочно в начале апреля 2020 года.

В этом же месяце он в темное время суток перелез через забор одного из домовладений и взломал замок на двери сарая, в котором хозяева содержат кур.

Увидев птиц, злоумышленник решил их украсть: начал отрезать птицам головы ножом и складывать на полу. В это время его увидела пожилая хозяйка и позвала на помощь сына, который погнался за бросившимся бежать вором.

На улице сын пенсионерки догнал фигуранта, а тот нанес несколько ударов ножом, которым перед этим резал кур, и скрылся. Потерпевший получил тяжелые травмы - проникающие колото-резаные раны брюшной полости, повреждение тонкого кишечника и так далее.

На месте происшествия осталась сумка, в которой была справка фигуранта об освобождении из тюрьмы. В документе были указаны его анкетные данные, что помогло разыскать подсудимого.

Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, покушении на кражу (обезглавленные куры остались в сарае) и приговорил к 10 годам лишении свободы.

Одесская область воровство суд

В детдоме семейного типа на Одесчине избивали детей
17 ноября 2021, 18:55
Впервые в Украине дали реальный тюремный срок за гомофобию
16 ноября 2021, 14:22
На Хмельнитчине мужчина с коронавирусом попал в больницу, которую ранее обокрал
10 ноября 2021, 21:14
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram