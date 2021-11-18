На Одесчине вор отрезал курицам головы и ранил хозяина: ему дали 10 лет тюрьмы

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Беляевский районный суд Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорил злоумышленника, который тяжело ранил ножом мужчину и отрезал головы пятерым курицам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда, обнародованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Фигурант – уроженец села Ставковое. Ранее он получил 4 года и 1 месяц тюрьмы за кражу, но вышел на свободу досрочно в начале апреля 2020 года.

В этом же месяце он в темное время суток перелез через забор одного из домовладений и взломал замок на двери сарая, в котором хозяева содержат кур.

Увидев птиц, злоумышленник решил их украсть: начал отрезать птицам головы ножом и складывать на полу. В это время его увидела пожилая хозяйка и позвала на помощь сына, который погнался за бросившимся бежать вором.

На улице сын пенсионерки догнал фигуранта, а тот нанес несколько ударов ножом, которым перед этим резал кур, и скрылся. Потерпевший получил тяжелые травмы - проникающие колото-резаные раны брюшной полости, повреждение тонкого кишечника и так далее.

На месте происшествия осталась сумка, в которой была справка фигуранта об освобождении из тюрьмы. В документе были указаны его анкетные данные, что помогло разыскать подсудимого.

Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, покушении на кражу (обезглавленные куры остались в сарае) и приговорил к 10 годам лишении свободы.