На Одещині знайшли 400 снарядів часів Другої світової війни

Фото: сайт ДСНС

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що в ході земляних робіт під Ізмаїлом були виявлені підозрілі предмети. Мешканці викликали представників ДСНС.

При обстеженні території піротехніки ДСНС знайшли 380 артилерійських снарядів калібром 75 мм часів Другої світової війни. Рятувальники продовжать пошук вибухонебезпечних предметів завтра, 4 листопада.

Нагадаємо, нещодавно на Луганщині були виявлені схрони зі снарядами на 300 кг тротилу.