В Одесской области нашли 400 снарядов времен Второй мировой войны
Возле города Измаил (Одесской области) при проведении земляных работ обнаружили арсенал артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в ходе земляных работ под Измаилом были обнаружены подозрительные предметы. Жители вызвали представителей ГСЧС.
При обследовании территории пиротехники ГСЧС нашли 380 артиллерийских снарядов калибром 75 мм времен Второй мировой войны. Спасатели продолжат поиск взрывоопасных предметов завтра, 4 ноября.
Напомним, недавно на Луганщине были обнаружены схроны со снарядами на 300 кг тротила.
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