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17 жовтня 2021, 14:54 200

В Одесі горів нафтопереробний завод

17 жовтня 2021, 14:54 200
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Фото з відкритих джерел
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На території нечинного Одеського нафтопереробного заводу сталась пожежа

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники 16 жовтня отримали повідомлення, що з території Одеського нафтопереробного заводу розповсюджується їдкий запах диму. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства.

Вогонь загасили. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині у селі Трикрати Вознесенського району горіла сільрада, внаслідок чого було пошкоджено документи.

Одеса пожежа рятувальники

 
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