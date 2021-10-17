В Одесі горів нафтопереробний завод
На території нечинного Одеського нафтопереробного заводу сталась пожежа
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Рятувальники 16 жовтня отримали повідомлення, що з території Одеського нафтопереробного заводу розповсюджується їдкий запах диму. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було виявлено осередок загоряння сірки в складському приміщенні підприємства.
Вогонь загасили. Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем не встановленими особами.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині у селі Трикрати Вознесенського району горіла сільрада, внаслідок чого було пошкоджено документи.
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