На Миколаївщині горіла сільрада: пошкоджено документи

Нацполіція

На Миколаївщині у селі Трикрати Вознесенського району в неділю 10 жовтня у селі Трикрати на території селищної ради виникла пожежа.Пошкоджено документи та оргтехніку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївщини.

Вогонь пошкодив оргтехніку та документацію, яка знаходилась у кабінеті. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти пожежного сміття, які з метою встановлення причини пожежі поліцейські направили на експертизу.

Подію слідчі кваліфікували за ознаками ч. 2 ст. 194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".

Нагадаємо, що у травні в Ужгороді під стінами облдержадміністрації підпалили автівку.