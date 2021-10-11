На Миколаївщині горіла сільрада: пошкоджено документи
На Миколаївщині у селі Трикрати Вознесенського району в неділю 10 жовтня у селі Трикрати на території селищної ради виникла пожежа.Пошкоджено документи та оргтехніку
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївщини.
Вогонь пошкодив оргтехніку та документацію, яка знаходилась у кабінеті. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група вилучила фрагменти пожежного сміття, які з метою встановлення причини пожежі поліцейські направили на експертизу.
Подію слідчі кваліфікували за ознаками ч. 2 ст. 194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".
Нагадаємо, що у травні в Ужгороді під стінами облдержадміністрації підпалили автівку.
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