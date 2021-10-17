В Одессе горел нефтеперерабатывающий завод
На территории недействующего Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели 16 октября получили сообщение, что с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода распространяется едкий запах дыма. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений был обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия.
Огонь потушили. Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами.
Напомним, недавно на Николаевщине в селе Трикраты Вознесенского района горел сельсовет, в результате чего были повреждены документы.
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