На Одещині дівчина вкоротила собі віку: вона перерізала горло, вени й стрибнула з вікна

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В Одесі дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з вікна на третьому поверсі

Як повідомили у телеграм-каналі Одеса INFO, перед цим вона намагалася отруїтися газом і перерізала собі горло і вени на руках, пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Подія сталася 13 жовтня вночі. Жителька багатоповерхівки на вулиці Проїзна, 12 спочатку відкрила газ у квартирі, перерізала собі горло і вени, а потім вистрибнула з третього поверху. Одеситку на землі виявили очевидці й викликали швидку. Медики намагалися врятувати її, але вона померла у кареті швидкої.

За словами сусідів, загибла раніше лікувалася у психоневрологічному закладі і вже неодноразово заявляла, що хоче піти з життя.

Раніше повідомлялося, що в Одесі іноземець напав з ножем на дівчину з хлопцем.