На Одещині дівчина вкоротила собі віку: вона перерізала горло, вени й стрибнула з вікна
В Одесі дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з вікна на третьому поверсі
Як повідомили у телеграм-каналі Одеса INFO, перед цим вона намагалася отруїтися газом і перерізала собі горло і вени на руках, пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Подія сталася 13 жовтня вночі. Жителька багатоповерхівки на вулиці Проїзна, 12 спочатку відкрила газ у квартирі, перерізала собі горло і вени, а потім вистрибнула з третього поверху. Одеситку на землі виявили очевидці й викликали швидку. Медики намагалися врятувати її, але вона померла у кареті швидкої.
За словами сусідів, загибла раніше лікувалася у психоневрологічному закладі і вже неодноразово заявляла, що хоче піти з життя.
Раніше повідомлялося, що в Одесі іноземець напав з ножем на дівчину з хлопцем.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України