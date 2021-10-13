В Одесской области девушка покончила с собой: она перерезала горло, вены и прыгнула из окна

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В Одессе девушка совершила самоубийство, прыгнув из окна на третьем этаже

Как сообщили в телеграм-канале Одесса INFO, перед этим она пыталась отравиться газом и перерезала себе горло и вены на руках, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Происшествие произошло 13 октября ночью. Жительница многоэтажки на улице Проездная, 12 сначала открыла газ в квартире, перерезала себе горло и вены, а затем выпрыгнула с третьего этажа. Одесситку на земле обнаружили очевидцы и вызвали скорую. Медики пытались спасти ее, но она умерла в карете скорой.

По словам соседей, погибшая ранее лечилась в психоневрологическом учреждении и уже неоднократно заявляла, что хочет уйти из жизни.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранец напал с ножом на девушку с парнем.