Мешканець Одещини зарізав сусіда посеред вулиці через пошкоджений паркан

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В одному з сіл Захарівської селищної громади посеред вулиці на очах у людей 55-річний чоловік побив 45-річного сусіда ціпком по голові й вдарив ножем у груди, коли той підводою пошкодив його паркан

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Поки селяни викликали медиків та поліцію, правопорушник пішов ховати скривавлені знаряддя злочину та одяг. Їх правоохоронці згодом знайшли", - розповіли у поліції.

Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві односельця. Зараз слідчі клопочуть перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом чоловік убив ножем товариша по чарці і заснув на місці злочину.