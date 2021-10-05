Житель Одесской области зарезал соседа посреди улицы из-за поврежденного забора

Фото: Нацполиция

В одном из сел Захаровской поселковой общины посреди улицы на глазах у людей 55-летний мужчина избил 45-летнего соседа палкой по голове и ударил ножом в грудь, когда тот повредил его забор подводой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Пока селяне вызвали медиков и полицию правонарушитель пошел прятать окровавленные орудия преступления и одежду. Их правоохранители впоследствии нашли", - рассказали в полиции.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве односельчанина. Сейчас следователи ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Идет следствие.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина убил ножом собутыльника и заснул на месте преступления.