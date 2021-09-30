На Одещині чоловік влаштував стрілянину: введена спецоперація "Грім"
В Одеській області поліцейські вживають заходи для затримання чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Подія відбулася в одному з населених пунктів Подільського району.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також на місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.
За попередніми даними, від стрілянини ніхто не постраждав.
В дію введена поліцейська спецоперація", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині в кафе чоловік стріляв у відвідувачів, внаслідок чого було поранено людину.
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