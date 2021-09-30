На Одещині чоловік влаштував стрілянину: введена спецоперація "Грім"

Фото: Нацполіція

В Одеській області поліцейські вживають заходи для затримання чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Подія відбулася в одному з населених пунктів Подільського району.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також на місце виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.

За попередніми даними, від стрілянини ніхто не постраждав.

В дію введена поліцейська спецоперація", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині в кафе чоловік стріляв у відвідувачів, внаслідок чого було поранено людину.