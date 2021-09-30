На Одесчине мужчина устроил стрельбу: введена спецоперация "Гром"
В Одесской области полицейские принимают меры для задержания мужчины, устроившего на улице села стрельбу из ружья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Событие произошло в одном из населенных пунктов Подольского района.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также на место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.
По предварительным данным, от стрельбы никто не пострадал.
В действие введена полицейская спецоперация", - добавили правоохранители.
Напомним, недавно на Львовщине в кафе мужчина стрелял в посетителей, в результате чего был ранен человек.
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