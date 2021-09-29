В Одесі відкривають нові центри вакцинації: на вибір доступні три вакцини
В Одесі для проведення вакцинації від коронавірусу будуть відкриті три нові центри - на житловому масиві "Райдужний" та у торговельних центрах "Епіцентр" і "Нова лінія"
Як передає RegioNews, про це повідомили у Facebook в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Для щеплення на вибір будуть доступні три вакцини - AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.
Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:
- ТЦ "Епіцентр" - просп. Небесної Сотні, 99, субота-неділя з 10:00 до 16:00, тел.: 050 10 16 396.
- ТЦ "Нова лінія" - Київське шосе, 8/2, субота з 10:00 до 17:00, тел.: 068 202 48 95.
- Таїровський КДЦ - с.Лиманка, ж/м Радужний, 21, понеділок, середа, п'ятниця з 10:00 до 16:00.
Для отримання щеплення, необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Попередній онлайн-запис на щеплення доступний через систему Helsi.
Нагадаємо, 23 вересня в Україні почала діяти "жовта" зона адаптивного карантину. Без обмежень зможуть працювати тільки власники COVID-сертифікатів.
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