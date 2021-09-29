В Одессе открывают новые центры вакцинации: на выбор доступны три вакцины

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В Одессе для проведения вакцинации от коронавируса будут открыты три новых центра - в жилом массиве "Радужный" и в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Facebook в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Для прививки на выбор будут доступны три вакцины - AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:

ТЦ "Эпицентр" - просп. Небесной Сотни, 99, суббота-воскресенье с 10:00 до 16:00, тел.: 050 10 16 396.

ТЦ "Новая линия" - Киевское шоссе, 8/2, суббота с 10:00 до 17:00, тел.: 068 202 48 95.

Таировский КДЦ - с. Лиманка, ж/м Радужный, 21, понедельник, среда, пятница с 10:00 до 16:00.

Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Предварительная онлайн-запись на прививку доступна через систему Helsi.

Напомним, 23 сентября в Украине начала действовать "желтая" зона адаптивного карантина. Без ограничений смогут работать только владельцы COVID-сертификатов.