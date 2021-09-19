Вбивство в Затоці: підозрюваним виявився колишній депутат і власник пансіонату - ЗМІ

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Стали відомі подробиці вбивства в курортній Затоці, яке сталося напередодні - в барі на вулиці Золотий берег був застрелений 35-річний чоловік

Як передає RegioNews, про деталі вбивства повідомляє місцеве видання "Думская".

Так, за даними видання, стрільцем виявився колишній депутат Затоківської селищної ради, власник пансіонату "Казка" Андрій Ткачук. Видання посилається на слова Ткачука, згідно з якими, він випробовував мисливську рушницю Kel-Tec KS7 і кілька разів вистрілив у металевий паркан.

"Заряди 12 калібру (18,5 мм) пробили металеві листи, за якими знаходився загиблий. Він отримав п'ять поранень: одне в обличчя, три в руку і ще одне в область серця. Охоронець загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився охоронець бару, громадянин Киргизстану. Відзначається, що при затриманні Ткачук добровільно видав рушницю, з якої й був убитий іноземець. Він стверджує, що умислу на вбивство у нього не було. Те, що за стіною знаходився чоловік, Ткачук нібито не знав.

Зазначається, що підозрюваному повідомлено про підозру за частиною 1 ст.115 КК України - умисне вбивство.

Нагадаємо, в Одеській області 18 вересня в курортному селищі Затока невідомий чоловік на вулиці застрелив людину.