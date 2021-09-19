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19 сентября 2021, 15:46 4059

Убийство в Затоке: подозреваемым оказался бывший депутат и владелец пансионата - СМИ

19 сентября 2021, 15:46 4059
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Фото: из открытых источников
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Стали известны подробности убийства в курортной Затоке, которое произошло накануне - в баре на улице Золотой берег был застрелен 35-летний мужчина

Как передает RegioNews, о деталях убийства сообщает местное издание "Думская".

Так, по данным издания, стрелком оказался бывший депутат Затоковского поселкового совета, владелец пансионата "Сказка" Андрей Ткачук. Издание ссылается на слова Ткачука, согласно которым, он испытывал охотничье ружье Kel-Tec KS7 и несколько раз выстрелил в металлический забор.

"Заряды 12 калибра (18,5 мм) пробили металлические листы, за которыми находился погибший. Он получил пять ранений: одно в лицо, три в руку и еще одно в область сердца. Охранник погиб на месте", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался охранник бара, гражданин Кыргызстана. Отмечается, что при задержании Ткачук добровольно выдал ружье, из которого и был убит иностранец. Он утверждает, что умысла на убийство у него не было. То, что за стеной находился человек, Ткачук якобы не знал.

Отмечается, что подозреваемому сообщено о подозрении по части 1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Напомним, в Одесской области 18 сентября в курортном поселке Затока неизвестный мужчина на улице застрелил человека.

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