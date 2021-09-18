У магазині Одеси чоловік поранив двох людей ножем

Фото: Нацполіція

У Одесі сталася бійка у магазині на проспекті Добровольського. В результаті з ножовими пораненнями госпіталізовані дві людини

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу місцевої поліції.

Очевидці розповіли правоохоронцям, що потерпілі вступилися за працівницю магазину, яку лаяв зловмисник. У відповідь на зауваження чоловік вдарив перехожих ножем.

В результаті 32-річного одесита доставили до лікарні з травмою ліктя, а його 53-річного товариша шпиталізували з пораненням грудини. Наразі обидва знаходяться під наглядом лікарів.

Правоохоронці затримали зловмисника й повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні й умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості.

Нагадаємо, днями під Черкасами у місті Сміла чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт.