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18 сентября 2021, 16:50 60

В магазине Одессы мужчина ранил двоих людей ножом

18 сентября 2021, 16:50 60
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Фото: Нацполиция
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В Одессе произошла драка в магазине на проспекте Добровольского. В результате с ножевыми ранениями госпитализированы два человека

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что потерпевшие вступились за работницу магазина, на которую матерился злоумышленник. В ответ на замечание мужчина ударил прохожих ножом.

В результате 32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением грудины. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении и умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Напомним, на днях под Черкассами в городе Смела мужчина достал кухонный нож посреди улицы и воткнул себе в живот.

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