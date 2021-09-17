09:02  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків
08:49  17 вересня
Українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч
08:09  17 вересня
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 10:16 161

В Одесі трамвай наїхав на пенсіонерку: від травм вона загинула на місці

17 вересня 2021, 10:16 161
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі трамвай, що рухався з депо скоїв наїзд на літню жінку, яка зненацька вийшла на колію. Через отриманні травми жінка загинула на місці події

Як передає RegioNews, про це повідомили у КП "Одесміськелектротранс".

"17.09.2021 о 5:20 трамвай, що рухався з депо на маршрут вулицею Балківською, перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора та скоїв наїзд на літню жінку, що зненацька вийшла на рельси з-за електроопори, яка суттєво погіршувала водієві огляд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не зважаючи на екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося: жінка потрапила під передньою частиною вагону та отримала травми, не сумісні з життям.

Раніше повідомлялось, що біля станції Тарасівка 15-річний хлопець в навушниках переходив колії у невстановленому місці та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Він загинув під колесами електропотяга.

трамвай пенсіонери ДТП водії Одеса

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram