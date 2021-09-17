В Одесі трамвай наїхав на пенсіонерку: від травм вона загинула на місці

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В Одесі трамвай, що рухався з депо скоїв наїзд на літню жінку, яка зненацька вийшла на колію. Через отриманні травми жінка загинула на місці події

Як передає RegioNews, про це повідомили у КП "Одесміськелектротранс".

"17.09.2021 о 5:20 трамвай, що рухався з депо на маршрут вулицею Балківською, перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора та скоїв наїзд на літню жінку, що зненацька вийшла на рельси з-за електроопори, яка суттєво погіршувала водієві огляд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не зважаючи на екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося: жінка потрапила під передньою частиною вагону та отримала травми, не сумісні з життям.

Раніше повідомлялось, що біля станції Тарасівка 15-річний хлопець в навушниках переходив колії у невстановленому місці та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Він загинув під колесами електропотяга.