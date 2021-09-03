Переходив колії в навушниках: на Київщині потяг на смерть збив підлітка

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Біля станції Тарасівка 15-річний хлопець в навушниках переходив колії у невстановленому місці та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Він загинув під колесами електропотяга

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

На залізничному переїзді станції Тарасівка електропотяг збив хлопця", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців події. З'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції.

Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках. Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці", - розповіли у поліції.

За даним фактом слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що у Києві зранку 2 вересня на проспекті Науки чоловік перебігав залізничну колію в недозволеному місці. Машиніст потягу, який в цей час рухався коліями, побачив чоловіка, але зупинитись не встиг.