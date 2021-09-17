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17 сентября 2021, 10:16 163

В Одессе трамвай наехал на пенсионерку: от травм она погибла на месте

17 сентября 2021, 10:16 163
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Фото: из открытых источников
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В Одессе трамвай, двигавшийся из депо совершил наезд на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на путь. Из-за полученных травм женщина погибла на месте происшествия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс".

"17.09.2021 в 5:20 трамвай, который двигался из депо на маршрут по улице Балковской, пересек улицу Краснослободскую на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на пожилую женщину, которая неожиданно вышла на рельсы из-за электроопоры, которая существенно ухудшала водителю обзор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: женщина попала под передней частью вагона и получила травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что возле станции Тарасовка 15-летний парень в наушниках переходил пути в неустановленном месте, но не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Он погиб под колесами электропоезда.

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