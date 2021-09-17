Чиновниця міськради під час засідання станцювала "Лебедине озеро" для мера Чорноморська
На Одещині, мера міста Чорноморськ Василя Гуляєва привітали балетом до дня його народження. Танець виконала начальниця відділу культури Юлія Кристанова під час засідання міської ради
Як передає RegioNews, про це повідомило видання Vgorode.ua.
Зазначається, що таке оригінальне привітання місцеві депутати змогли побачити 15 вересня.
Чиновниця увійшла до зали в балетній пачці та виконала фрагмент балету "Лебедине озеро". Пізніше до її виступу доєднався чоловік у костюмі "чумного доктора".
Як зазначає видання, у минулому чиновниця була відомою у місті балериною.
Нагадаємо, в березні 2020 року для депутатів Херсонської ОДА на честь свята 8 березня виступив гурт "Степ” із провокативними піснями, а розважали можновладців напівоголені дівчата.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика