Чиновниця міськради під час засідання станцювала "Лебедине озеро" для мера Чорноморська

Фото: od.vgorode.ua

На Одещині, мера міста Чорноморськ Василя Гуляєва привітали балетом до дня його народження. Танець виконала начальниця відділу культури Юлія Кристанова під час засідання міської ради

Як передає RegioNews, про це повідомило видання Vgorode.ua.

Зазначається, що таке оригінальне привітання місцеві депутати змогли побачити 15 вересня.

Чиновниця увійшла до зали в балетній пачці та виконала фрагмент балету "Лебедине озеро". Пізніше до її виступу доєднався чоловік у костюмі "чумного доктора".

Як зазначає видання, у минулому чиновниця була відомою у місті балериною.

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