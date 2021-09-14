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14 сентября 2021, 11:06 23

В трех судах Одессы правоохранители ищут взрывчатку

14 сентября 2021, 11:06 23
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Фото: из открытых источников
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В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания трех судов города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.

Так, правоохранители проверяют здания:

  • Киевского районного суда на улице Варненской;
  • Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко;
  • Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.

Напомним, ранее в городе Лубны, что на Полтавщине, неизвестные сообщили о заминирование здания суда и городского совета.

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