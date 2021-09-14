В трех судах Одессы правоохранители ищут взрывчатку
В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания трех судов города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.
Так, правоохранители проверяют здания:
- Киевского районного суда на улице Варненской;
- Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко;
- Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.
Напомним, ранее в городе Лубны, что на Полтавщине, неизвестные сообщили о заминирование здания суда и городского совета.
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