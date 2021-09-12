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12 сентября 2021, 11:50 286

В Одесской области школьника парализовало из-за укуса клеща

12 сентября 2021, 11:50 286
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Фото из открытых источников
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В Одесской области клещ укусил семиклассника, в результате чего он попал в реанимацию

Об этом сообщила местная жительница Анна Гуменная в Facebook, пишет RegioNews.

По ее данным, клещ укусил ученика седьмого класса Александровской общеобразовательной школы. После инцидента состояние 12-летнего парня ухудшилось и ему понадобилась помощь медиков, которые оценивают его состояние как тяжелое. Согласно опубликованной медицинской справке, у мальчика острый менингоэнцефалит, воспаление головного мозга.

Мальчика парализовало. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, которые говорят, что лечение будет длительным.

"У семьи тяжелое материальное состояние. В позапрошлом году умерла мама после тяжелой болезни", - написала женщина.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове женщина умерла от укуса клеща.

Также недавно на Буковине шершни насмерть закусали 65-летнюю женщину

Одесса укусы Одесская область больница реанимация

 
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