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11 вересня 2021, 18:46 3228

На Одещині знайшли мертву людину в туалеті відділу поліції

11 вересня 2021, 18:46 3228
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Фото: з відкритих джерел
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У туалеті місцевого відділу поліції міста Чорноморськ, що в Одеській області знайшли мертвого чоловіка

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Зазначається, що тіло чоловіка виявили близько третьої години дня в туалеті відділу поліції №2 Одеського районного управління №2.

В поліції повідомляють, що 39-річний житель Чорноморська перебував у відділі у якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки.

Заявник попросився у вбиральню, де за кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка", - розповіли правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Для встановлення причини смерті тіло направлено на експертизу.

Раніше повідомлялось, що на Одещині суд оштрафував воєнкома на $100: показав секретні документи кочегару. Суд визнав його винним у вчиненні військових адміністративних правопорушень.

Одеса смерть розслідування крадіжка поліція

 
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