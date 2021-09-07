На Одещині суд оштрафував воєнкома на $100: показав секретні документи кочегару
Військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки оштрафували на 2720 гривень через те, що той допустив до секретних документів кочегара
Як передає RegioNews, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері південного регіону.
Так, встановлено, що у серпні-жовтні 2020 року військовослужбовець безпідставно надав дозвіл на роботу з таємними документами неуповноваженій особі (кочегару), а також не доповів про це вищому керівництву і не вжив заходів для призначення службового розслідування.
Суд визнав його винним у вчиненні військових адміністративних правопорушень та, на підставі ст. 36 КУпАП, визначено остаточне адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 720 гривень.
Раніше повідомлялось, що у Херсонській області правоохоронці затримали воєнкома після одержання частини коштів - 300 доларів. Окрім грошей, отриманих у якості неправомірної вигоди, у службовому кабінеті військового правоохоронці вилучили ще 3800 доларів.