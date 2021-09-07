На Одещині суд оштрафував воєнкома на $100: показав секретні документи кочегару

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Військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки оштрафували на 2720 гривень через те, що той допустив до секретних документів кочегара

Як передає RegioNews, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері південного регіону.

Так, встановлено, що у серпні-жовтні 2020 року військовослужбовець безпідставно надав дозвіл на роботу з таємними документами неуповноваженій особі (кочегару), а також не доповів про це вищому керівництву і не вжив заходів для призначення службового розслідування.

Суд визнав його винним у вчиненні військових адміністративних правопорушень та, на підставі ст. 36 КУпАП, визначено остаточне адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 720 гривень.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області правоохоронці затримали воєнкома після одержання частини коштів - 300 доларів. Окрім грошей, отриманих у якості неправомірної вигоди, у службовому кабінеті військового правоохоронці вилучили ще 3800 доларів.