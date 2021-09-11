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11 сентября 2021, 18:46 3410

В Одесской области нашли мертвого человека в туалете отдела полиции

11 сентября 2021, 18:46 3410
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Фото: из открытых источников
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В туалете местного отдела полиции города Черноморск, что в Одесской области нашли мертвого мужчину

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что тело мужчины обнаружили около трех часов дня в туалете отдела полиции №2 Одесского районного управления №2.

В полиции сообщают, что 39-летний житель Черноморска находился в отделе в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили сотрудники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи.

Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины", - рассказали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело направлено на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Одесской области суд оштрафовал военкома на $100: показал секретные документы кочегару. Суд признал его виновным в совершении военных административных правонарушений.

Одесса смерть расследование кража полиция

 
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