В Одесі проїзд в маршрутках подорожчає в півтора рази

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В Одесі з 15 вересня вартість проїзду в маршрутках зросте до 10 гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на 048.ua.

За словами прессекретаря міськради Наталії Мальцевої перевізники подали розрахунки, які обгрунтовують необхідність підвищення вартості проїзду.

Наразі вартість проїзду в маршрутках Одеси становить 7 гривень.

Нагадаємо, що з 8 вересня у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині подорожчає проїзд у громадському транспорті.