В Одесі проїзд в маршрутках подорожчає в півтора рази
В Одесі з 15 вересня вартість проїзду в маршрутках зросте до 10 гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на 048.ua.
За словами прессекретаря міськради Наталії Мальцевої перевізники подали розрахунки, які обгрунтовують необхідність підвищення вартості проїзду.
Наразі вартість проїзду в маршрутках Одеси становить 7 гривень.
Нагадаємо, що з 8 вересня у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині подорожчає проїзд у громадському транспорті.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"