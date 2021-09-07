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07 вересня 2021, 11:54 346

В Одесі проїзд в маршрутках подорожчає в півтора рази

07 вересня 2021, 11:54 346
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі з 15 вересня вартість проїзду в маршрутках зросте до 10 гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на 048.ua.

За словами прессекретаря міськради Наталії Мальцевої перевізники подали розрахунки, які обгрунтовують необхідність підвищення вартості проїзду.

Наразі вартість проїзду в маршрутках Одеси становить 7 гривень.

Нагадаємо, що з 8 вересня у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині подорожчає проїзд у громадському транспорті.

проїзд Одеса тарифи перевізники

 
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