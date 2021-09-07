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07 сентября 2021, 11:54 193

В Одессе проезд в маршрутках подорожает в полтора раза

07 сентября 2021, 11:54 193
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Фото из открытых источников
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В Одессе с 15 сентября стоимость проезда в маршрутках вырастет до 10 гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 048.ua

По словам прессекретаря горсовета Натальи Мальцевой перевозчики подали расчеты, которые обосновывают необходимость повышения стоимости проезда.

Сейчас стоимость проезда в маршрутках Одессы составляет 7 гривен.

Напомним, что с 8 сентября в Каменце-Подольском на Хмельнитчине подорожает проезд в общественном транспорте.

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