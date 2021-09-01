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01 вересня 2021, 14:56 647

Під Одесою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху авто перед урочистою лінійкою

01 вересня 2021, 14:56 647
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Фото: з відкритих джерел
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В Одеській області перед початком урочистостей до Дня знань у двір технічного ліцею заїхав автомобіль ВАЗ, на даху якого під голосну музику влаштували танці підлітки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.

У відділі поліції, куди були запрошені водій та пасажири транспортного засобу, з'ясувалося, що у всіх - наявні ознаки сп’яніння.

За появу у громадському місці у п’яному вигляді на 16 та 17-річного братів склали протоколи за ст. 178 КУпАП, а на старшого з них - ще й за дрібне хуліганство. 18-річний водій автомобіля за кермування транспортом у нетверезому стані відповідатиме за ст. 130 цього ж кодексу.

Адміністративний протокол ювенальні поліцейські склали ще на одного неповнолітнього - 17-річного студента цього навчального закладу, який прийшов на лінійку у стані сп’яніння", - розповіли у поліції.

Раніше повідомлялось, що у Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік.

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