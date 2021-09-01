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01 вересня 2021, 12:59 147

У Вінниці на святковій лінійці помер чоловік

01 вересня 2021, 12:59 147
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Фото з відкритих джерел
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У Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як повідомила виданню речниця обласного управління поліції Ірина Добровольська, святкова лінійка для першокласників проходила в актовій залі школи. Присутньому там чоловіку стало погано. На місце прибула швидка, постраждалого намагались реанімувати, але марно.

Нагадаємо, днями в одному з дитячих таборів в селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці раптово померла 15-річна дівчина.

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