У Вінниці на святковій лінійці помер чоловік
У Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік
Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Як повідомила виданню речниця обласного управління поліції Ірина Добровольська, святкова лінійка для першокласників проходила в актовій залі школи. Присутньому там чоловіку стало погано. На місце прибула швидка, постраждалого намагались реанімувати, але марно.
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