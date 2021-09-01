15:48  01 сентября
В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
14:47  01 сентября
В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
17:51  01 сентября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 14:56 649

Под Одессой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше авто перед торжественной линейкой

01 сентября 2021, 14:56 649
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области перед началом торжеств ко Дню знаний во двор технического лицея заехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого под громкую музыку и устроили танцы подростки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

В отделе полиции, куда были приглашены водитель и пассажиры транспортного средства, выяснилось, что у всех имеются признаки опьянения.

За появление в общественном месте в пьяном виде на 16 и 17-летнего братьев составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них - еще и за мелкое хулиганство. 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

Административный протокол ювенальные полицейские составили еще на одного несовершеннолетнего - 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний скончался 71-летний мужчина.

праздник подростки алкоголь образование обучение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua