Под Одессой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше авто перед торжественной линейкой
В Одесской области перед началом торжеств ко Дню знаний во двор технического лицея заехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого под громкую музыку и устроили танцы подростки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
В отделе полиции, куда были приглашены водитель и пассажиры транспортного средства, выяснилось, что у всех имеются признаки опьянения.
За появление в общественном месте в пьяном виде на 16 и 17-летнего братьев составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них - еще и за мелкое хулиганство. 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.
Административный протокол ювенальные полицейские составили еще на одного несовершеннолетнего - 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний скончался 71-летний мужчина.