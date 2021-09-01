Под Одессой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше авто перед торжественной линейкой

Фото: из открытых источников

В Одесской области перед началом торжеств ко Дню знаний во двор технического лицея заехал автомобиль ВАЗ, на крыше которого под громкую музыку и устроили танцы подростки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

В отделе полиции, куда были приглашены водитель и пассажиры транспортного средства, выяснилось, что у всех имеются признаки опьянения.

За появление в общественном месте в пьяном виде на 16 и 17-летнего братьев составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них - еще и за мелкое хулиганство. 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

Административный протокол ювенальные полицейские составили еще на одного несовершеннолетнего - 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Винницкой школе №4 во время праздничной линейки ко Дню знаний скончался 71-летний мужчина.