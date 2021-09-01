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01 вересня 2021, 12:32 438

Одеські поліцейські затримали угруповання "чорних" лісорубів на чолі з депутатом міськради

01 вересня 2021, 12:32 438
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці встановили, що депутат однієї з міських рад організував діяльність угруповання "чорних лісорубів". До його складу входили 4 осіб - мешканці Одеської та Кіровоградської областей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Частину незаконно зрубаної деревини постачали на підприємство організатора з виготовлення деревного вугілля. Сума завданих збитків - майже мільйон гривень", - розповіли у поліції.

Поліцейські затримали організатора та чотирьох учасників угруповання. Депутату міської ради та його спільникам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Раніше повідомлялось, що поліцейські викрили групу "чорних" лісорубів, які знищували лісові насадження на території чотирьох районів Донецької області.

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