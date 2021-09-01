Одесские полицейские задержали группировку "черных" лесорубов во главе с депутатом горсовета

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что депутат одного из городских советов организовал деятельность группировки "черных лесорубов". В его состав входили 4 человека - жители Одесской и Кировоградской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Часть незаконно срубленной древесины поставляли на предприятие организатора по изготовлению древесного угля. Сумма нанесенного ущерба - почти миллион гривен", - рассказали в полиции.

Полицейские задержали организатора и четырех участников группировки. Депутату городского совета и его сообщникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили группу "черных" лесорубов, которые уничтожали лесные насаждения на территории четырех районов Донецкой области.