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01 сентября 2021, 12:32 423

Одесские полицейские задержали группировку "черных" лесорубов во главе с депутатом горсовета

01 сентября 2021, 12:32 423
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители установили, что депутат одного из городских советов организовал деятельность группировки "черных лесорубов". В его состав входили 4 человека - жители Одесской и Кировоградской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Часть незаконно срубленной древесины поставляли на предприятие организатора по изготовлению древесного угля. Сумма нанесенного ущерба - почти миллион гривен", - рассказали в полиции.

Полицейские задержали организатора и четырех участников группировки. Депутату городского совета и его сообщникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили группу "черных" лесорубов, которые уничтожали лесные насаждения на территории четырех районов Донецкой области.

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