В Одесі не проводитимуть у школах лінійки 1 вересня

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Департамент освіти і науки Одеської міської ради відмовився від святкування "першого дзвоника" у школах

Як заявила директор департаменту Олена Буйневич, традиційних урочистих лінійок у школах Одеси цього року не буде, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думская".

На такий крок, за словами Буйневич, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я обмежити масові заходи за участі дітей через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав школи не проводити лінійки 1 вересня.