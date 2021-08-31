14:40  31 серпня
У місті на Запоріжжі ввели карантин: що сталося
17:46  31 серпня
Оборонні землі у трьох областях повернули у власність України, - міністр
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 16:59 18

В Одесі не проводитимуть у школах лінійки 1 вересня

31 серпня 2021, 16:59 18
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Департамент освіти і науки Одеської міської ради відмовився від святкування "першого дзвоника" у школах

Як заявила директор департаменту Олена Буйневич, традиційних урочистих лінійок у школах Одеси цього року не буде, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думская".

На такий крок, за словами Буйневич, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я обмежити масові заходи за участі дітей через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав школи не проводити лінійки 1 вересня.

Одеса

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua