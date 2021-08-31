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31 августа 2021, 16:59 9

В Одессе не будут проводить в школах линейки 1 сентября

31 августа 2021, 16:59 9
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Фото из открытых источников
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Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах

Как заявила директор департамента Елена Буйневич, традиционных торжественных линеек в школах Одессы в этом году не будет, пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Думская".

На такой шаг, по словам Буйневич, городская власть решила пойти учитывая рекомендацию Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал школы не проводить линейки 1 сентября.

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