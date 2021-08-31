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31 серпня 2021, 10:27 62

Мер Чернігова закликав школи не проводити лінійки 1 вересня

31 серпня 2021, 10:27 62
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Фото з відкритих джерел
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Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко закликав утриматися від проведення лінійок у школах 1 вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання ЧEline.

Мер озвучив таку заяву в ході ранкової наради в міськраді. Він переконаний, що це погіршить епідеміологічну ситуацію в місті, навіть якщо лінійки будуть проходити на вулиці. Атрошенко нагадав, що був наказ про рекомендацію не проводити лінійки. Єдина група дітей, для яких є можливість проведення дзвоника, це першокласники.

"Той, хто вважає, що скупчити на вулиці людей - це безпечно, то це просто неосвічена людина", - сказав Атрошенко.

Крім того, він допустив можливість скасування всіх святкових заходів до Дня міста в Чернігові. Чи проводитимуть масові заходи, стане відомо 15-17 вересня.

Нагадаємо, раніше у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину.

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