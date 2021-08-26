В Одесской области фискалы изъяли алкогольных напитков на 14 млн грн

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Сотрудники налоговой милиции Одесской области изъяли более 195 тысяч литров алкогольных и слабоалкогольных напитков на общую сумму около 14 миллионов гривен. Причиной стало уклонение от уплаты налогов служебных лиц предприятия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Так, по результатам санкционированных обысков обнаружена и изъята черновая документация по реализации алкогольных напитков за наличные.

Должностные лица предприятия осуществляли реализацию ликеро-водочных изделий документально по заниженным ценам на 40%", - говорится в сообщении.

Налоговики отмечают, что финансово-хозяйственная деятельность данного предприятия осуществлялась вне правового поля и была направлена на получение налоговой выгоды и уклонение от налогообложения.

Напомним, ранее в Одесской области задержали группу мужчин за кражи с нефтеперерабатывающего завода.