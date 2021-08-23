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23 серпня 2021, 13:56 68

В Одесі пам'ятник Дюку нарядили у вишиванку

23 серпня 2021, 13:56 68
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Пам'ятник Дюку де Рішельє, що на Приморському бульварі в центрі Одеси, одягнули у вишиванку

Як пише RegioNews з посиланням на Суспільне, це традиційна акція напередодні Дня Незалежності України

Пам'ятник першому градоначальнику Одеси почали одягати у вишиванку приблизно об 11:10. Цей захід став традиційною частиною Вишиванкового фестивалю, який стартував 21 серпня та триватиме до Дня Незалежності.

За словами, прессекретарки Вишиванкового фестивалю Надії Новашицької, щороку на Дюка одягають нову вишиванку. Цьогоріч вбрання для герцога створювали дизайнерки Світлана Наконечка та Олена Шушпанова.

"Дизайнерки спробували відтворити одну зі старовинних одеських вишиванок, в якому зберегли автентичний малюнок вишивки. Інтерпретували тільки колорит, оскільки потрібно, щоб він читався здалеку", – зазначила Новашицька.

Одеса пам'ятник

 
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