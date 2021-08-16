На Одещині врятували туристів, яких віднесло на п'ять кілометрів у море

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Одеські рятівники врятували трьох осіб, яких на дошках для плавання віднесло у відкрите море

Як передає RegioNews, про це повідомив департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Зазначається, що троє осіб - жінка, іноземець та інструктор - відправились у море зустрічати світанок. Через пориви сильного вітру їх почало відносити у відкрите море.

Для рятувальної операції була задіяна спецтехніка та особовий склад рятувально-водолазної служби. Відпочиваючих успішно доставили на узбережжя.

Нагадаємо, раніше в Лузанівці, Одеської області, знепритомніла у морі восьмирічна дитина.