На Одещині врятували туристів, яких віднесло на п'ять кілометрів у море
Одеські рятівники врятували трьох осіб, яких на дошках для плавання віднесло у відкрите море
Як передає RegioNews, про це повідомив департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Зазначається, що троє осіб - жінка, іноземець та інструктор - відправились у море зустрічати світанок. Через пориви сильного вітру їх почало відносити у відкрите море.
Для рятувальної операції була задіяна спецтехніка та особовий склад рятувально-водолазної служби. Відпочиваючих успішно доставили на узбережжя.
Нагадаємо, раніше в Лузанівці, Одеської області, знепритомніла у морі восьмирічна дитина.
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