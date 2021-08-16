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16 августа 2021, 14:59 418

В Одесской области спасли туристов, которых отнесло на пять километров в море

16 августа 2021, 14:59 418
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Фото: Facebook
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Одесские спасатели спасли трех человек, которых на досках для плавания отнесло в открытое море 

Как передает RegioNews, об этом сообщил департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Отмечается, что три человека - женщина, иностранец и инструктор - отправились в море встречать рассвет. Из-за порывов сильного ветра их начало уносить в открытое море.

Для спасательной операции была задействована спецтехника и личный состав спасательно-водолазной службы. Отдыхающих успешно доставили на побережье.

Напомним, ранее в Лузановке, Одесской области, потерял сознание в море восьмилетний ребенок.

море туристы спасатели отдых Одесса вода

 
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