В Одесской области спасли туристов, которых отнесло на пять километров в море
Одесские спасатели спасли трех человек, которых на досках для плавания отнесло в открытое море
Как передает RegioNews, об этом сообщил департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Отмечается, что три человека - женщина, иностранец и инструктор - отправились в море встречать рассвет. Из-за порывов сильного ветра их начало уносить в открытое море.
Для спасательной операции была задействована спецтехника и личный состав спасательно-водолазной службы. Отдыхающих успешно доставили на побережье.
Напомним, ранее в Лузановке, Одесской области, потерял сознание в море восьмилетний ребенок.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова