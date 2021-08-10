Ледь не потонула: на Одещині у морі знепритомніла дитина
В Лузанівці, Одеської області, знепритомніла у морі восьмирічна дитина
Як повідомили "Думская" в департаменті муніципальної безпеки, дівчинку витягла на берег матір, пише RegioNews.
Рятувальники підбігли до неї та зробили дитині штучне дихання і непрямий масаж серця.
Дівчинка прийшла до тями до приїзду "швидкої допомоги", рятувальники передали її медикам, які доправили постраждалу до лікарні. Зараз стан дівчинки задовільний.
Нагадаємо, напередодні у Бердянську Запорізької області у морі під час відпочинку ледь не втопився 9-річний хлопчик - його з води врятував батько.
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