Ледь не потонула: на Одещині у морі знепритомніла дитина

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В Лузанівці, Одеської області, знепритомніла у морі восьмирічна дитина

Як повідомили "Думская" в департаменті муніципальної безпеки, дівчинку витягла на берег матір, пише RegioNews.

Рятувальники підбігли до неї та зробили дитині штучне дихання і непрямий масаж серця.

Дівчинка прийшла до тями до приїзду "швидкої допомоги", рятувальники передали її медикам, які доправили постраждалу до лікарні. Зараз стан дівчинки задовільний.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську Запорізької області у морі під час відпочинку ледь не втопився 9-річний хлопчик - його з води врятував батько.