08:44  10 серпня
В Україні виявили ще 781 новий випадок коронавірусу
09:42  10 серпня
У Львові не працює електротранспорт: стала відома причина
08:09  10 серпня
Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 10:00 1325

Ледь не потонула: на Одещині у морі знепритомніла дитина

10 серпня 2021, 10:00 1325
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Лузанівці, Одеської області, знепритомніла у морі восьмирічна дитина

Як повідомили "Думская" в департаменті муніципальної безпеки, дівчинку витягла на берег матір, пише RegioNews.

Рятувальники підбігли до неї та зробили дитині штучне дихання і непрямий масаж серця.

Дівчинка прийшла до тями до приїзду "швидкої допомоги", рятувальники передали її медикам, які доправили постраждалу до лікарні. Зараз стан дівчинки задовільний.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську Запорізької області у морі під час відпочинку ледь не втопився 9-річний хлопчик - його з води врятував батько.

Україна Одеса рятувальники море Одеська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram