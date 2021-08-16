В Одесі чоловік напав з ножем на друзів по чарці: один помер, інший у лікарні

Фото: з відкритих джерел

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка із закривавленими руками, вірогідно, причетного до вбивства на вулиці Ільфа і Петрова

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Одеської області.

Сьогодні вранці на гарячу лінію "102" надійшло повідомлення про вбивство на вулиці Ільфа і Петрова.

За попередньою інформацією, група чоловіків вживали алкогольні напої та через деякий час почали конфліктувати. В ході сварки один з громадян наніс тілесні ушкодження своїм знайомим.

Один з чоловіків помер, іншого з ранами доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - розповіли правоохоронці.

Орієнтування на затримання чоловіка було направлено всім екіпажам патрульної поліції.

Так, під час патрулювання проспекту Академіка Глушко, увагу інспекторів привернув чоловік схожий за описом. Інспектори зупинили чоловіка та виявили на його руках сліди крові.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до смерті побили молодого чоловіка.