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16 августа 2021, 14:06 1687

В Одессе мужчина напал с ножом на собутыльников: один умер, другой в больнице

16 августа 2021, 14:06 1687
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Фото: из открытых источников
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В Одессе правоохранители задержали мужчину с окровавленными руками, вероятно, причастного к убийству на улице Ильфа и Петрова

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области.

Сегодня утром на горячую линию "102" поступило сообщение об убийстве на улице Ильфа и Петрова.

По предварительной информации, группа мужчин употребляли алкогольные напитки и через некоторое время начали конфликтовать. В ходе ссоры один из граждан нанес телесные повреждения своим знакомым.

Один из мужчин скончался, другого с ранами доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказали правоохранители.

Ориентировка на задержание мужчины была направлена всем экипажам патрульной полиции.

Так, во время патрулирования проспекта Академика Глушко, внимание инспекторов привлек мужчина похожий по описанию. Инспекторы остановили мужчину и обнаружили на его руках следы крови.

Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.

Одесса расследование убийство полиция конфликт

 
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