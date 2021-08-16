В Одессе мужчина напал с ножом на собутыльников: один умер, другой в больнице
В Одессе правоохранители задержали мужчину с окровавленными руками, вероятно, причастного к убийству на улице Ильфа и Петрова
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области.
Сегодня утром на горячую линию "102" поступило сообщение об убийстве на улице Ильфа и Петрова.
По предварительной информации, группа мужчин употребляли алкогольные напитки и через некоторое время начали конфликтовать. В ходе ссоры один из граждан нанес телесные повреждения своим знакомым.
Один из мужчин скончался, другого с ранами доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказали правоохранители.
Ориентировка на задержание мужчины была направлена всем экипажам патрульной полиции.
Так, во время патрулирования проспекта Академика Глушко, внимание инспекторов привлек мужчина похожий по описанию. Инспекторы остановили мужчину и обнаружили на его руках следы крови.
Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.