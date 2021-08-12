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12 серпня 2021, 15:31 148

В Україну хотіли ввезти партію наркотиків під виглядом ліків та косметики

12 серпня 2021, 15:31 148
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили схеми ввезення наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметичної продукції. Середньомісячні "прибутки" ділків становили десятки тисяч доларів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

На території митного посту аеропорту "Бориспіль" правоохоронці викрили двох наркокур’єрів. Вони намагалися провезти в Україну партію псевдоефедрину – прекурсору, який у підпільних нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну.

Щоб приховати протиправну діяльність, ділки декларували багаж як лікарські засоби", - йдеться у повідомленні.

У ході оперативно-слідчих дій співробітники СБУ встановили організатора осередку наркоугруповання в Україні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому та іншим учасникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у Києві затримано ще одного організатора контрабандного каналу наркотиків. Він переправлял концентрований канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметичної продукції.

Для переправлення "товару" вони використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку під час отримання чергової "посилки". Йому повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що поліція та СБУ на Одещині накрили наркодилерів з 60 кілограмами кокаїну.

СБУ наркотики аеропорт товари Бориспіль ліки

 
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