На Одещині заарештували чоловіка за підозрою у подвійному вбивстві

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Правоохоронці Одещини оголосили підозри чоловіку за кількома статтями Кримінального кодексу, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Як передає RegioNews, про це повідомляє Подільське районне управління поліції в Одеській області.

Згідно з даними слідства, чоловік наприкінці квітня розбив голову 55-річному жителю Вінниці, коли супроводжував його у поїздці.

"Зловмисник зізнався, що вони з підприємцем посварилися, хильнувши зайвого під час відпочинку біля річки, але з якої причини – не згадав. Покинувши вбитого прямо у воді, де все сталося, він втік з місця злочину на його мікроавтобусі, наповненому майном", - повідомляють правоохоронці.

Тіло чоловіка знайшли лише наприкінці липня на березі річки Південний Буг в Подільському районі Одещини, а його автомобіль - в полі на території Кіровоградської області.

Окрім того, підозрюваний вдерся до будинку 83-річного пенсіонера з метою викрадення грошей. Після того, як він був помічений господарем будинку, чоловік задушив його та вдарив сокирою, забравши у пенсіонера 11 тисяч гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне вбивство та незаконне заволодіння майном.

Підозри фігуранту оголосили і помістили його під варту. За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше в одному з курортних селищ Одещини поліцейські затримали 23-річного жителя Сум за підозрою у скоєнні вбивства заробітчанина зі Львівщини.