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14 августа 2021, 18:14 495

В Одесской области арестовали мужчину по подозрению в двойном убийстве

14 августа 2021, 18:14 495
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители Одесской области объявили подозрения мужчине по нескольким статьям Уголовного кодекса, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Как передает RegioNews, об этом сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области.

Согласно данным следствия, мужчина в конце апреля разбил голову 55-летнему жителю Винницы, когда сопровождал его в поездке.

"Злоумышленник признался, что они с предпринимателем поссорились, выпив лишнего во время отдыха у реки, но по какой причине – не вспомнил. Бросив убитого прямо в воде, где все произошло, он скрылся с места преступления на его микроавтобусе, наполненном имуществом", - сообщают правоохранители.

Тело мужчины нашли только в конце июля на берегу реки Южный Буг в Подольском районе Одесской области, а его автомобиль - в поле на территории Кировоградской области.

Кроме того, подозреваемый ворвался в дом 83-летнего пенсионера с целью хищения денег. После того как он был замечен хозяином дома, мужчина задушил его и ударил топором, забрав у пенсионера 11 тысяч гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное убийство и незаконное завладение имуществом.

Подозрения фигуранту огласили и поместили его под стражу. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в одном из курортных поселков Одесской области полицейские задержали 23-летнего жителя Сум по подозрению в совершении убийства гастарбайтера из Львовщины.

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